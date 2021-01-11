На площади Ала-Тоо собралось около 500 человек. Ждут Садыра Жапарова

В Бишкеке на центральной площади собралось около 500 человек. Сегодня здесь пройдет концерт в честь победы Садыра Жапарова на президентских выборах.
Планируется, что мероприятие посетит Садыр Жапаров и поблагодарит кыргызстанцев за то, что доверили ему судьбу страны.
Ранее в управлении Патрульной службы милиции столицы сообщали, что проезд по центральной площади Ала-Тоо закрыт до особого распоряжения.
Отметим, что концерт в честь Садыра Жапарова планировали вчера вечером, однако он так и не состоялся.
Накануне в Кыргызстане завершились досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления.