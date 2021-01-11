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Общество
Сюжет: Выборы президента - 2021

На площади Ала-Тоо собралось около 500 человек. Ждут Садыра Жапарова

В Бишкеке на центральной площади собралось около 500 человек. Сегодня здесь пройдет концерт в честь победы Садыра Жапарова на президентских выборах.

Возле главной елки Кыргызстана установили сцену и аппаратуру. Вдоль площади поставили 10 пластиковых мусорных баков.

Планируется, что мероприятие посетит Садыр Жапаров и поблагодарит кыргызстанцев за то, что доверили ему судьбу страны.

Ранее в управлении Патрульной службы милиции столицы сообщали, что проезд по центральной площади Ала-Тоо закрыт до особого распоряжения.

Отметим, что концерт в честь Садыра Жапарова планировали вчера вечером, однако он так и не состоялся.

Накануне в Кыргызстане завершились досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179519/
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