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Общество

Передвижные пункты милиции Таласского района сделали больше 200 выездов за год

Передвижные приемные милиции Таласского района продолжают свою работу. Об этом сообщила пресс-служба УВД области.

По ее данным, сотрудники районного ОВД на сегодня проводят профилактические мероприятия в селах Калба и Нуржанов. Они встретились с гражданами, которые работают на складах фасоли, дали им советы по обеспечению безопасности и рекомендовали установить камеры видеонаблюдения для предотвращения краж.

Отмечается, что, помимо этого, выслушав проблемы местных, милиционеры приняли обращения от граждан.

Как уточнили в ведомстве, передвижные приемные милиции Таласского района сделали 215 выездов за 2020 год. За это время от граждан приняли 1 тысячу 782 заявления с жалобами. «Заявления в свою очередь направлены в соответствующие органы и приняты все необходимые меры в рамках закона», — заключили в УВД Таласского района.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179137/
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