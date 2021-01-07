Передвижные пункты милиции Таласского района сделали больше 200 выездов за год

Передвижные приемные милиции Таласского района продолжают свою работу. Об этом сообщила пресс-служба УВД области.

По ее данным, сотрудники районного ОВД на сегодня проводят профилактические мероприятия в селах Калба и Нуржанов. Они встретились с гражданами, которые работают на складах фасоли, дали им советы по обеспечению безопасности и рекомендовали установить камеры видеонаблюдения для предотвращения краж.

Отмечается, что, помимо этого, выслушав проблемы местных, милиционеры приняли обращения от граждан.

Как уточнили в ведомстве, передвижные приемные милиции Таласского района сделали 215 выездов за 2020 год. За это время от граждан приняли 1 тысячу 782 заявления с жалобами. «Заявления в свою очередь направлены в соответствующие органы и приняты все необходимые меры в рамках закона», — заключили в УВД Таласского района.