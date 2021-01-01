Кыргызстанцев с Новым годом поздравил посол Великобритании с супругой

Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Кыргызстане Чарльз Гарретт и его супруга Вероник поздравили кыргызстанцев с Новым годом.

«В 2020 году мы видели много примеров того, как люди помогали друг другу в борьбе с коронавирусом и не только. Общество проявило наилучшие качества. Я оптимистически настроен и желаю всем счастья, здоровья и процветания в новом году», — сказал Чарльз Гарретт.

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Его супруга, волонтер Вероник Гарретт, также отметила, что 2020 год был трудным для всех в Кыргызстане и Великобритании, но особенно для инвалидов и уязвимых слоев населения. «Я желаю всем вам счастливого и менее сложного 2021-го, в котором мы соберемся вместе, чтобы поддержать и включить в свое окружение тех людей, которым повезло меньше, чем нам», — поделилась супруга посла.