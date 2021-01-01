06:00, 01 января 2021, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ
Кыргызстанцев с Новым годом поздравил посол Великобритании с супругой
06:00, 01 января 2021, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ
Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Кыргызстане Чарльз Гарретт и его супруга Вероник поздравили кыргызстанцев с Новым годом.
«В 2020 году мы видели много примеров того, как люди помогали друг другу в борьбе с коронавирусом и не только. Общество проявило наилучшие качества. Я оптимистически настроен и желаю всем счастья, здоровья и процветания в новом году», — сказал Чарльз Гарретт.
Его супруга, волонтер Вероник Гарретт, также отметила, что 2020 год был трудным для всех в Кыргызстане и Великобритании, но особенно для инвалидов и уязвимых слоев населения. «Я желаю всем вам счастливого и менее сложного 2021-го, в котором мы соберемся вместе, чтобы поддержать и включить в свое окружение тех людей, которым повезло меньше, чем нам», — поделилась супруга посла.