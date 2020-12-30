Планов громадье. В Кыргызстане начнут собирать военные бронеавтомобили

В Кыргызстане в 2021 году планируют начать сборку военных бронеавтомобилей. Об этом сегодня на брифинге в Бишкеке сообщил председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Жыргалбек Сагынбаев.

Технику будут собирать в том числе из отечественных комплектующих.

«Первые документы были подписаны еще в 2019-м, были проведены переговоры в рамках крупных выставок. Это подразделение крупного российского гиганта, они изъявили желание. Планируется, что сборочное производство удастся запустить в следующем году. В броневиках будет и наше наполнение, ведь, например, в республике есть завод, выпускающий внутренние части автомобилей. Эта продукция дорогая, но востребованная на рынке», — сказал Жыргалбек Сагынбаев.

Бронеавтомобили, по его словам, нужны не только армии и правоохранительным органам, но и пользуются большим спросом на мировом рынке. Военно-промышленный комплекс страны, по мнению чиновника, в этом плане имеет большой потенциал.