14:35
USD 82.84
EUR 101.44
RUB 1.12
Общество

Планов громадье. В Кыргызстане начнут собирать военные бронеавтомобили

В Кыргызстане в 2021 году планируют начать сборку военных бронеавтомобилей. Об этом сегодня на брифинге в Бишкеке сообщил председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Жыргалбек Сагынбаев.

Технику будут собирать в том числе из отечественных комплектующих.

«Первые документы были подписаны еще в 2019-м, были проведены переговоры в рамках крупных выставок. Это подразделение крупного российского гиганта, они изъявили желание. Планируется, что сборочное производство удастся запустить в следующем году. В броневиках будет и наше наполнение, ведь, например, в республике есть завод, выпускающий внутренние части автомобилей. Эта продукция дорогая, но востребованная на рынке», — сказал Жыргалбек Сагынбаев.

Бронеавтомобили, по его словам, нужны не только армии и правоохранительным органам, но и пользуются большим спросом на мировом рынке. Военно-промышленный комплекс страны, по мнению чиновника, в этом плане имеет большой потенциал.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178543/
просмотров: 229
Версия для печати
Материалы по теме
Правительство намерено повышать промышленный потенциал Иссык-Кульской области
Экономический кризис. Как помочь крупному бизнесу Кыргызстана
С начала года в Кыргызстане запущено 121 предприятие реального сектора экономики
Итоги сентября. Экономика Кыргызстана начала расти
Итоги августа. В Кыргызстане продолжается спад экономики
Глава Минэконома рассказал, когда ожидать роста экономики Кыргызстана
В Кыргызстане уменьшилось производство компьютеров и электронного оборудования
Более 4,6 миллиона декалитров алкоголя произвели в Кыргызстане в 2017 году
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков
Apple может снять iPhone X с производства из-за низкого спроса
Популярные новости
Талайбек Байгазиев: Тариф на&nbsp;электроэнергию надо увеличивать Талайбек Байгазиев: Тариф на электроэнергию надо увеличивать
Пусть занимается своими делами. Матраимов прокомментировал слухи о&nbsp;побеге брата Пусть занимается своими делами. Матраимов прокомментировал слухи о побеге брата
Силовик, депутат, коррупционер. Кого в&nbsp;КР считают антигероем года (опрос) Силовик, депутат, коррупционер. Кого в КР считают антигероем года (опрос)
В&nbsp;Бишкеке задержан глава УОБДД Чуйской области Шаирбек Бопонов В Бишкеке задержан глава УОБДД Чуйской области Шаирбек Бопонов
Бизнес
Коллективу ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; представили нового председателя правления Коллективу ОАО «Кыргызтелеком» представили нового председателя правления
Оцените бесспорные преимущества бесконтактной карты &laquo;ЭЛКАРТ-NFC&raquo; &laquo;Керемет Банка&raquo; Оцените бесспорные преимущества бесконтактной карты «ЭЛКАРТ-NFC» «Керемет Банка»
Итоги-2020. Несмотря на&nbsp;пандемию, &laquo;Газпром&raquo; исполняет свои обязательства Итоги-2020. Несмотря на пандемию, «Газпром» исполняет свои обязательства
Кыргызский продукт получил престижную награду в&nbsp;Лондоне Кыргызский продукт получил престижную награду в Лондоне
30 декабря, среда
14:25
Планов громадье. В Кыргызстане начнут собирать военные бронеавтомобили Планов громадье. В Кыргызстане начнут собирать военные...
14:17
Балбак Тулобаев прокомментировал задержание бывшего вице-мэра Бишкека
14:12
Ученики в Бишкеке могут вернуться в школы с 1 февраля
14:10
12 часов без еды. Пассажиры рейса Санкт-Петербург — Бишкек не могут вылететь
14:00
Поданы заявки на получение разрешения строить малые ГЭС на 120 створов