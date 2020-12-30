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Общество

Столичная мэрия продолжает улучшать инфраструктуру жилмассивов

Жители двух улиц жилмассива «Керамический» смогут подключиться к основной линии электроснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, в новостройке прокладывают сети электроснабжения протяженностью 1 тысяча 87,3 метра.

Строительно-монтажные работы проводит подрядная компания «Бишкекэлектро» по заказу общественно-государственного управления капитального строительства столичной мэрии. Стоимость строительства составила 1 миллион 16 тысяч 945 сомов, средства предусмотрены в городском бюджете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178450/
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