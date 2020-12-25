Избитую сотрудницу «Тазалыка» навестил мэр Джалал-Абада Эрнисбек Ормоков

Избитую сотруницу «Тазалыка» навестил мэр Джалал-Абада Эрнисбек Ормоков. Об этом 24.kg сообщили в мэрии.

Отметим, что вчера неизвестный мужчина у здания муниципалитета избил женщину-дворника и сбежал с места инцидента. Сотрудница «Тазалыка» попала в больницу. В милиции заявили, что по факту начали расследование.

Эрнисбек Ормоков навестил пострадавшую Маргубу Хакимову и сказал, что заинтересован в том, чтобы делу дали правовую оценку. Кроме того, градоначальник передал дворнику материальную помощь.