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Общество

В Бишкеке запускают карту доступности для лиц с инвалидностью

В столице запускают карту доступности для лиц с инвалидностью. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, организаторами выступили Красный Полумесяц Кыргызстана, мобильное приложение «2ГИС» и программный офис ОБСЕ в Бишкеке.

«Карта доступности позволит людям с инвалидностью планировать свой маршрут и навигацию по городу, волонтерам — продвигать равные права и доступную среду, а бизнесу — не терять клиентов из-за недоступной среды», — отметили в мэрии.

По ее сведениям, волонтеры обошли более 3 тысяч локаций на доступность, все данные занесены в базу приложения «2ГИС». Через фильтр «Доступно для лиц с инвалидностью» можно узнать о наличии пандуса в выбранном учреждении.

Больше о проекте можно узнать здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177212/
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