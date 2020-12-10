Освобождение Батукаева. Сторонники Алмазбека Атамбаева скандалят в суде

В Первомайском районном суде Бишкека начались предварительные слушания по пересмотру уголовного дела о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Адвокат Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев заявил ходатайство об изменении меры пресечения его подзащитному. Однако суд не удовлетворил прошение.

После процесса сторонники бывшего президента стали скандалить. По их словам, суд принял несправедливое решение.

Часть сторонников Атамбаева заявили, что намерены ночевать в здании суда. Другие предложили объявить голодовку.

Они требуют от судьи Мирлана Термечикова выйти из кабинета.

Напомним, в июне Первомайский районный суд Бишкека приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам лишения свободы, бывшего генпрокурора Индиру Джолдубаеву — к выплате штрафа в 5 миллионов сомов. Бывшего советника главы ГСИН Калыбека Качкыналиева — к двум годам лишения свободы. В связи с тем, что срок содержания под стражей истек, его отпустили из-под стражи в зале суда. Академика Абдухалима Раимжанова признали виновным, но в связи с истечением срока давности ему не назначили наказание.