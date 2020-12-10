20:46
USD 84.80
EUR 102.92
RUB 1.16
Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева

Освобождение Батукаева. Сторонники Алмазбека Атамбаева скандалят в суде

В Первомайском районном суде Бишкека начались предварительные слушания по пересмотру уголовного дела о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Адвокат Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев заявил ходатайство об изменении меры пресечения его подзащитному. Однако суд не удовлетворил прошение.

После процесса сторонники бывшего президента стали скандалить. По их словам, суд принял несправедливое решение.

Часть сторонников Атамбаева заявили, что намерены ночевать в здании суда. Другие предложили объявить голодовку.

Они требуют от судьи Мирлана Термечикова выйти из кабинета.

Напомним, в июне Первомайский районный суд Бишкека приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам лишения свободы, бывшего генпрокурора Индиру Джолдубаеву — к выплате штрафа в 5 миллионов сомов. Бывшего советника главы ГСИН Калыбека Качкыналиева — к двум годам лишения свободы. В связи с тем, что срок содержания под стражей истек, его отпустили из-под стражи в зале суда. Академика Абдухалима Раимжанова признали виновным, но в связи с истечением срока давности ему не назначили наказание.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176307/
просмотров: 826
Версия для печати
Материалы по теме
Освобождение Батукаева. Алмазбека Атамбаева оставили под стражей
Освобождение Батукаева. Атамбаев просит провести первые слушания без него
Освобождение Батукаева. В Первомайском суде собрались сторонники Атамбаева
Освобождение Батукаева. Начальник учреждения отказался отпускать кримавторитета
Освобождение Батукаева. Приговор отменен, дело направлено на новое рассмотрение
Освобождение Батукаева. Показания дает Аида Салянова
Освобождение Батукаева. Аида Салянова рассказала, кто дал показания против нее
Освобождение Азиза Батукаева. Суд допросил Людмилу Усманову
Депутат призвала сторонников Атамбаева выйти к зданию Жогорку Кенеша
Освобождение Батукаева. Адвокат считает, что судьи нарушают сроки рассмотрения
Популярные новости
Кто может улететь в&nbsp;Россию. В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; уточнили правила Кто может улететь в Россию. В аэропорту «Манас» уточнили правила
Контрабанда золота. ГКНБ не&nbsp;может найти Болота Суюмбаева Контрабанда золота. ГКНБ не может найти Болота Суюмбаева
Ина Крянга о&nbsp;том, что заставило ее&nbsp;поменять леса Молдовы на&nbsp;горы Кыргызстана Ина Крянга о том, что заставило ее поменять леса Молдовы на горы Кыргызстана
Возвращение в&nbsp;школы. Учебное заведение само выбирает рекомендуемый вариант Возвращение в школы. Учебное заведение само выбирает рекомендуемый вариант
Бизнес
Более 885,4 миллиона сомов MegaCom перечислил в&nbsp;бюджет в&nbsp;2020 году Более 885,4 миллиона сомов MegaCom перечислил в бюджет в 2020 году
Атаман из&nbsp;Кыргызстана Физиев сразится с&nbsp;Мойкано на&nbsp;UFC 256. Смотри в&nbsp;O!TV Атаман из Кыргызстана Физиев сразится с Мойкано на UFC 256. Смотри в O!TV
В&nbsp;Dos Credobank снижены тарифы на&nbsp;денежные переводы через систему &laquo;ЮНИСТРИМ&raquo; В Dos Credobank снижены тарифы на денежные переводы через систему «ЮНИСТРИМ»
Получите powerbank в&nbsp;подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в&nbsp;O!Store Получите powerbank в подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в O!Store
10 декабря, четверг
20:43
Мультимедийная выставка «Куттуу боз уй — Благодатная юрта» пройдет в Бишкеке Мультимедийная выставка «Куттуу боз уй — Благодатная юр...
20:17
Не прошли техосмотр. В Кадамджае штрафуют водителей общественного транспорта
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица в лидерах по загрязненности
19:50
Законопроект о референдуме по форме правления принят во втором и третьем чтениях
19:48
Жогорку Кенеш принял бюджет Кыргызстана на 2021 год