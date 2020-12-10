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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева

Освобождение Батукаева. В Первомайском суде собрались сторонники Атамбаева

В Первомайском районном суде Бишкека собрались сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Отметим, что сегодня суд должен начать рассмотрение уголовного дела по факту незаконного освобождения криминального авторитета Азиза Батукаева. Ранее Верховный суд отменил приговоры в отношении Алмазбека Атамбаева.

Напомним, в июне Первомайский районный суд Бишкека приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам лишения свободы, бывшего генпрокурора Индиру Джолдубаеву — к выплате штрафа в 5 миллионов сомов. Бывшего советника главы ГСИН Калыбека Качкыналиева — к двум годам лишения свободы. В связи с тем, что срок содержания под стражей истек, его отпустили из-под стражи в зале суда. Академика Абдухалима Раимжанова признали виновным, но в связи с истечением срока давности ему не назначили наказание.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176267/
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