В помещении технической библиотеки Кыргызпатент сделает инновационный центр

В помещении патентно-технической библиотеки Кыргызпатент сделает первый государственный инновационный центр. Как сообщили 24.kg в пресс-службе, эта трансформация станет первым инфраструктурным проектом ведомства.

«Компонентами инновационного центра являются Fablab, Youth iLab, Co-working, конференц-зал с современным оборудованием и комнаты для встреч, где будут развиваться навыки и компетенции стартаперов, создаваться сильная event management группа, Front Desk — единое окно для инноваторов, база данных менторов и стартаперов, а также государственный патентно-технический фонд», — отметили в Кыргызпатенте.

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Там объяснили, что Fablab представляет собой цифровую лабораторию 3D-моделирования и прототипирования с современной производственной мастерской, в которой есть необходимые оборудование и инструменты для создания своего проекта.

Инновационный центр будет оснащен технической лабораторией с соответствующим оборудованием, где изобретатели, стартаперы смогут воплотить любую идею в готовый продукт. Youth iLab — это детская лаборатория. Co-working — современные офисы, оснащенные для работы начинающих стартаперов, юных изобретателей с новыми идеями и проектами. Помещения также будут предоставляться на бесплатной основе на определенное время.

Инновационный центр будет первой на территории Кыргызстана уникальной площадкой для развития стартап-экосистемы.

В нем будут проходить масштабные мероприятия государственного уровня, предоставляться площадки для начинающих стартаперов, обучающие программы по технологическим направлениям людям всех возрастов на бесплатной основе.

«Сейчас ведется подготовка документации по перепланировке здания, ремонтно-строительным работам, объявлен первый тендер, а также ведется обучение персонала. Необходимо отметить, что работу по сохранению, наращиванию и развитию патентного фонда продолжит функционально осуществлять инновационный центр. За последнее время проведена работа по автоматизации библиотечных процессов, создана электронная библиотека и оцифрован активный патентный фонд», — добавили в Кыргызпатенте.

В ведомстве заметили, что являются госорганом, реализующим единую государственную политику в области интеллектуальной собственности и инноваций в нашей стране.

«Появление в КР большого количества локальных стартапов позволит не только увеличить экспорт знаний и интеллектуальных продуктов и сервисов, но и увеличить занятость населения в качестве владельцев и совладельцев перспективных компаний, а не только их работников. Для развития стартап-экосистемы крайне важны увеличение их количества и качества, повышение квалификации кадров, создание положительных условий», — подчеркнули в пресс-службе.