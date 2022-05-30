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Общество

Взломали. В Кыргызпатенте рассказали о ссылке на сайт «роскошных проституток»

Сайт Госслужбы интеллектуальной собственности «Кыргызпатент» не работает. После новости о том, что на сайте есть ссылка на «каталог роскошных проституток», ресурс перестал открываться.

Как пояснили 24.kg в пресс-службе ведомства, сайт взломали.

По ее данным, сейчас сотрудники техподдержки разбираются и устраняют неполадки. «Подробности мы сможем сообщить попозже», — подчеркнули в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что сама информация, внутри которой размещается ссылка, была опубликована на странице Кыргызпатента 2 декабря 2021 года. Каким образом к ней прикрепилась сноска на каталог, в госслужбе не знают.

Напомним, сегодня депутат Аида Исатбек кызы на заседании комитета по социальной политике сообщила, что на сайте Кыргызпатента разместили ссылку на «каталог роскошных проституток».

Ссылка на странице висит до сих пор. Сам сайт не открывается.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/235217/
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