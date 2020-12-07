В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 407 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 407 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Уточняется, что в Бишкеке выздоровел 121 человек, Оше — 10, Чуйской области — 103, Ошской — 12, Таласской — 12, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 38, Джалал-Абадской — 60, Баткенской — 50.

За весь период выздоровели 67 тысяч 400 человек.