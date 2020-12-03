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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Госдепартамент США выделил $300 тысяч организации MoveGreen

Представители Агентства по охране окружающей среды США при поддержке посольств США в Нур-Султане и Бишкеке провели региональный семинар по развитию сети мониторинга качества воздуха. Об этом сообщает посольство Америки в Кыргызстане.

По словам начальника управления наблюдений за загрязнением природной среды Кыргызгидромета Людмилы Нышанбаевой, участники познакомились с передовым опытом американских коллег по определению целей мониторинга качества воздуха, а также использования мониторов и датчиков.

«В будущем мы можем подумать о развитии региональной сети мониторинга для Центральной Азии», — сказала она.

По данным дипмиссии, это второй семинар, проводимый Агентством по охране окружающей среды США с партнерами из Центральной Азии. КейДжи Мур, глава политического и экономического отдела посольства США в Бишкеке, подчеркнул важность мероприятия.

«Сбор данных о качестве воздуха является первым шагом к борьбе с загрязнением воздуха. Сети мониторинга качества воздуха помогают политикам и гражданскому обществу разрабатывать и реализовывать эффективные стратегии борьбы с загрязнением воздуха. Мы воодушевлены тем, что страны Центральной Азии вместе работают над сохранением чистоты воздуха», — отметил он. 

Соединенные Штаты привержены партнерству с правительствами принимающих стран Центральной Азии в разработке политики охраны окружающей среды и управления качеством воздуха. Посольства США в Центральной Азии отслеживают и публикуют данные о качестве воздуха в реальном времени с 2019 года.

В октябре 2019-го эталонный монитор качества воздуха посольства США в Бишкеке получил аккредитацию в Государственном реестре официальных средств измерений Кыргызской Республики.

За последние пять лет правительство США предоставило около $750 тысяч в виде грантов для проектов по обеспечению качества воздуха в Центральной Азии.

Государственный департамент США выделил также грант в размере $300 тысяч молодежной экологической организации MoveGreen для улучшения сетей мониторинга качества воздуха в Кыргызстане и Казахстане.

Трехлетний проект будет осуществляться в сотрудничестве с Кыргызгидрометом, Казахгидрометом, ЮНЕП и посольствами США в Бишкеке и Нур-Султане.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175453/
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