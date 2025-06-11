Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики совместно с УПСМ и Службой экологического и технического надзора провели рейд по выявлению грузовиков, загрязняющих воздух. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Цель — усилить экологический контроль и снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха в столице.

Проверки велись на улице Профсоюзной с использованием передвижной лаборатории Кыргызско-Российского Славянского университета, оснащенной современными газоанализаторами: «ПОЛАР-2», «СЕНСОН-М», «ИНФРАКАР-М», а также счетчиком пылевых частиц.

Как сообщил представитель Минприроды Чынгызбек Абдумалик уулу, допустимый уровень дымности для дизельных автомобилей не должен превышать 50 процентов. Однако у некоторых грузовиков показатели достигали 90 процентов.

«Такие машины представляют серьезную угрозу для здоровья горожан. На месте были составлены административные протоколы по статье 234. Штраф — 7,5 тысячи сомов для физических лиц и 23 тысячи — для юридических», — отметил он.

С начала 2025 года в Бишкеке зафиксировано нарушений на сумму свыше 1,88 миллиона сомов.

Минприроды намерено продолжить такие проверки на постоянной основе по всей стране.

По данным Госагентства по регистрации транспорта, в Кыргызстане зарегистрировано 1,67 миллиона автомобилей, более 80 процентов из которых старше 15 лет. Только в Бишкеке таких авто — свыше 330 тысяч. Многие из них уже не соответствуют экологическим стандартам: срок службы катализаторов в них давно истек.

«В городе ежедневно находится более 750 тысяч автомобилей, включая въезжающие и выезжающие. Это серьезная нагрузка на воздух. Обращаемся к водителям: следите за техническим состоянием машин. Чистый воздух — ответственность каждого», — добавил заведующий отделом охраны атмосферного воздуха Минприроды Нурсултан Ташыбек уулу.

Ведомство призывает граждан проявлять экологическую сознательность и напоминает: профилактика загрязнений дешевле, чем штрафы.