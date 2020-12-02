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Общество

Цифра дня: 818 тысяч водительских удостоверений выдано за пять лет

С 2015 года по 1 октября 2020-го выдано 818 тысяч 72 водительских удостоверения. Такие данные приводит Государственная регистрационная служба.

В том числе выдано 809 тысяч 570 водительских удостоверений национального образца и 8 тысяч 502 — международного. При этом 286 тысяч 196 прав заменены, а 109 тысяч 508 выданы впервые.

«Пик выдачи водительских удостоверений национального образца приходится на 2019 год (147 тысяч 226), а первичной выдачи — на 2018-й (73 тысячи 584). На 2015 год пришлось наибольшее число водителей, прошедших переподготовку, — 26 тысяч 862. В этом же году было выдано самое наибольшее количество водительских удостоверений международного образца — 2 тысячи 584», — рассказали в ГРС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175187/
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