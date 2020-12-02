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Общество

В мэрии Бишкека проверяют готовность приютов для бездомных

Глава Октябрьского района Бишкека Данияр Арпачиев совместно с сотрудниками управления соцразвития посетил приют для временного пребывания лиц без определенного места жительства. Об этом сообщили в райадминистрации.

По ее данным, в приюте могут разместиться более 80 человек, в настоящее время здесь находится 41 человек.

«В здании завершены ремонтные работы, приобретены медикаменты, хозяйственные товары, закуплены постельные принадлежности. Управлению социального развития района дано поручение представить смету по замене линолеума в приюте для временного (сезонного) пребывания лиц без определенного места жительства», — отметили в акимиате.

В приюте созданы все условия для жилья, постояльцам предоставляется ежедневное одноразовое горячее питание, здесь ежедневно дежурит сотрудник милиции, а представители ЦСМ № 15 оказывают медицинские услуги.

Приют расположен в здании комбината благоустройства по адресу: улица Аалы Токомбаева в микрорайоне № 12.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175127/
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