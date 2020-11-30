В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли еще пять человек

В Кыргызстане за последние сутки зафиксировали пять смертей от коронавируса. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке, Чуйской и Ошской областях зарегистрировали по одному случаю, в Таласской — два.

За весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии, по официальным сведениям, в стране умерли 1 тысяча 271 человек.