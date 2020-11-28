Ординаторы и студенты прошли обучение по профилактике и лечению COVID-19

Ординаторы, студенты старших курсов, а также медперсонал Чолпон-Атинского детского реабилитационного центра Иссык-Кульской области прошли обучение по профилактике и лечению COVID-19. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, тренинги прошли на базе Центра повышения квалификации и дистанционного обучения (ЦПКиДО) Медакадемии имени Ахунбаева.

По словам заведующей сектором ЦПКиДО Асель Иманкуловой, для обучающихся были организованы 36-часовые курсы, включающие вебинары с тематическими лекциями, а также практические занятия. Первая группа ординаторов работала в красной зоне санатория «Ибн-Сина» в Чолпон-Ате. Другая — распределена в стационары Джалал-Абадской области.

Кроме того, еще несколько групп ординаторов совместно со старшими коллегами оказывают практическую помощь пациентам с COVID-19 в Национальном госпитале, Республиканской клинической инфекционной больнице, Республиканском центре наркологии, ЦОВП Арашан Аламединского района и в ЦСМ Тюпского района.