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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

В Бишкеке задержан бывший зампредседателя ГКНБ Дуйшенбек Чоткараев

В Бишкеке задержан бывший зампредседателя ГКНБ директор Антикоррупционной службы Дуйшенбек Чоткараев. Об этом на пресс-конференции заявил кандидат в президенты Абдиль Сегизбаев.

По его словам, бывшего замглавы госкомитета задержали сегодня.

Абдиль Сегизбаев назвал задержание политическим давлением. «Считаю, что это попытка сорвать сбор подписей. Я обращаюсь ко всем штабам объединиться, чтобы противостоять произволу властей», — сказал он.

Однако кандидат в президенты не сообщил, кто конкретно и за что задержал Дуйшенбека Чоткараева. Он заявил, что в любом случае будет участвовать в предстоящих президентских выборах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174782/
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