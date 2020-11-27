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Общество

На Иссык-Куле сотрудники милиции усилили работу на опасных участках автодорог

На Иссык-Куле сотрудники милиции усилили работу на опасных участках автодорог. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

По ее данным, из-за обильных осадков и понижения температуры сотрудники органов внутренних дел проводят ряд организационно-практических мероприятий по недопущению аварийности в области.

Ежедневно перед выходом в рейсы на автовокзалах и предприятиях, занимающихся пассажирскими перевозками, правоохранители обследуют транспортные средства. Проверяют их техническое состояние, укомплектованность.

Обследовали также автодороги в области. По выявленным опасным участкам внесли соответствующее предписание дорожным хозяйствам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174696/
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