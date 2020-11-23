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Общество

Эпос «Манас» звучал на пике Зеленковой на высоте 3 тысячи 801 метр

Жунус Маметов рассказывал эпос «Манас» на пике Зеленковой. Об этом сообщил он сам на странице в Instagram.

Кыргызстанец решил поддержать Доолота Сыдыкова и его идею возвысить сказительское искусство великого эпоса «Манас».

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Новый рекорд. Манасчи непрерывно рассказывал эпос 14 часов и 27 минут

«Манасчи Доолот Сыдыков рассказывал эпос 14 часов 27 минут без остановки на прием пищи и отдых, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Я в свою очередь, поддерживая его идею возвысить сказительское искусство великого эпоса «Манас», популяризовать национальную идеологию, а также не дать забыть нашему народу о его существовании, решил поддержать Доолота Сыдыкова и рассказать маленький отрывок из эпоса на вершине горы, откуда открываются великолепные виды на белоснежные ледники, извилистые ущелья, густые леса и на Чуйскую долину, покрытую одеялом из облаков, словно молочная пена», — написал он.

Жунус Маметов предлагает начать челлендж и призывает остальных принять участие в нем, выкладывая свои варианты чтения эпоса «Манас» с хештегом #МенМанастынУрпагы.

Отметим, высота пика Зеленковой составляет 3 тысячи 801 метр.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174069/
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