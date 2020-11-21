Скончался экс-президент Бишкекского машиностроительного завода Шайкидин Тыналиев

На 72-м году ушел из жизни кандидат технических наук, член-корреспондент Инженерной академии КР Шайкидин Тыналиев. Об этом сообщают его родные.

По их словам, Шайкидин Тыналиев родился 11 мая 1949-го в селе Чон-Добо Джумгальского района Нарынской области.

Всю свою жизнь он посвятил кропотливому труду на благо своей страны.

В 1972-1980 годах обучался в Московском ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени техническом училище имени Николая Баумана.

В 1980-м окончил аспирантуру в МВТУ имени Николая Баумана и защитил диссертацию кандидата технических наук по специальности «Автоматизация и машиностроение».

В 1972 году по распределению Министерства оборонной промышленности СССР начал трудовую деятельность в ОАО «Бишкекский машиностроительный завод», ГП «Бишкекский штамповочный завод» (ранее «Станкостроительный завод имени Ленина») в Бишкеке, где проработал в должностях мастера, инженера, старшего инженера.

В 1980-1986 годах был преподавателем кафедры «Автоматизация и комплексная механизация машиностроения» Фрунзенского политехнического института.

В 1986-1994 годах возглавлял Институт проблем машиностроения в Южном конструкторско-технологическом бюро станкостроения Министерства обороны и промышленности СССР.

В 1994-2000 годах работал директором департамента промышленности, энергетики и внешне-экономических связей мэрии Бишкека, а позже департамента экономической и инвестиционной деятельности муниципалитета.

С 2000 по 2014 год являлся председателем правления — президентом ОАО «Бишкекский машиностроительный завод».

Шайкидин Тыналиев является автором многочисленных монографий, публикаций и изобретений.

За плодотворный труд удостоился многочисленных наград.

Помимо трудовой и научной деятельности, активно увлекался спортом и завоевал звание кандидата в мастера спорта по дзюдо. Неоднократно становился победителем и призером на различных соревнованиях.

В 2014-м после длительного трудового пути вышел на заслуженный отдых, который проводил в кругу семьи. Отец пятерых детей и пятерых внуков.

Отмечается, что похороны пройдут завтра на малой родине в селе Чаек Джумгальского района Нарынской области.