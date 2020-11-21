17:13
USD 84.80
EUR 100.68
RUB 1.12
Общество

Скончался экс-президент Бишкекского машиностроительного завода Шайкидин Тыналиев

На 72-м году ушел из жизни кандидат технических наук, член-корреспондент Инженерной академии КР Шайкидин Тыналиев. Об этом сообщают его родные.

По их словам, Шайкидин Тыналиев родился 11 мая 1949-го в селе Чон-Добо Джумгальского района Нарынской области.

Всю свою жизнь он посвятил кропотливому труду на благо своей страны.

В 1972-1980 годах обучался в Московском ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени техническом училище имени Николая Баумана.

В 1980-м окончил аспирантуру в МВТУ имени Николая Баумана и защитил диссертацию кандидата технических наук по специальности «Автоматизация и машиностроение».

В 1972 году по распределению Министерства оборонной промышленности СССР начал трудовую деятельность в ОАО «Бишкекский машиностроительный завод», ГП «Бишкекский штамповочный завод» (ранее «Станкостроительный завод имени Ленина») в Бишкеке, где проработал в должностях мастера, инженера, старшего инженера.

В 1980-1986 годах был преподавателем кафедры «Автоматизация и комплексная механизация машиностроения» Фрунзенского политехнического института.

В 1986-1994 годах возглавлял Институт проблем машиностроения в Южном конструкторско-технологическом бюро станкостроения Министерства обороны и промышленности СССР.

В 1994-2000 годах работал директором департамента промышленности, энергетики и внешне-экономических связей мэрии Бишкека, а позже департамента экономической и инвестиционной деятельности муниципалитета.

С 2000 по 2014 год являлся председателем правления — президентом ОАО «Бишкекский машиностроительный завод».

Шайкидин Тыналиев является автором многочисленных монографий, публикаций и изобретений.

За плодотворный труд удостоился многочисленных наград.

Помимо трудовой и научной деятельности, активно увлекался спортом и завоевал звание кандидата в мастера спорта по дзюдо. Неоднократно становился победителем и призером на различных соревнованиях.

В 2014-м после длительного трудового пути вышел на заслуженный отдых, который проводил в кругу семьи. Отец пятерых детей и пятерых внуков.

Отмечается, что похороны пройдут завтра на малой родине в селе Чаек Джумгальского района Нарынской области.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173981/
просмотров: 641
Версия для печати
Материалы по теме
В Москве на 86-м году жизни умер артист Армен Джигарханян
Скончался известный ученый академик Дюшен Маматканов
Скончался писатель, соавтор Кыргызской энциклопедии Качкыналы Сыдыгалиев
Ушел из жизни известный мелодист-композитор Калыйбек Тагаев
Скончалась начальник отдела по поддержке официального сайта ОТРК Нурзат Ниязова
От пневмонии умер профессор, микрохирург Мырзабек Матеев
Жертвы коронавируса и пневмонии. Кого потеряли кыргызстанцы
Скончался экс-председатель Верховного суда Качкынбай Бообеков
Скончалась акушер-гинеколог Мукаддас Дехканова
В Кыргызстане скончался знаменитый кинооператор Мурат Алиев
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке закрыли 25&nbsp;маршрутных линий. Водители увольняются В Бишкеке закрыли 25 маршрутных линий. Водители увольняются
В&nbsp;кабинете Сооронбая Жээнбекова нашли запись разговора Атамбаева с&nbsp;его адвокатом В кабинете Сооронбая Жээнбекова нашли запись разговора Атамбаева с его адвокатом
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается похолодание
Присвоил штандарт? В&nbsp;соцсетях обсуждают фото Садыра Жапарова в&nbsp;резиденции Присвоил штандарт? В соцсетях обсуждают фото Садыра Жапарова в резиденции
Бизнес
Выиграй квартиру мечты! До&nbsp;завершения лотереи &laquo;Поймай удачу&raquo; девять дней Выиграй квартиру мечты! До завершения лотереи «Поймай удачу» девять дней
Сестры Шевченко против бразильянок. Турнир UFC 255&nbsp;в O!TV на&nbsp;канале UFC&nbsp;ТВ Сестры Шевченко против бразильянок. Турнир UFC 255 в O!TV на канале UFC ТВ
Пополняй баланс MegaCom из&nbsp;России и&nbsp;получай кешбэк 10&nbsp;процентов Пополняй баланс MegaCom из России и получай кешбэк 10 процентов
Дело &laquo;Акнета&raquo;. Один обвиняемый сбежал, вторая лежит в&nbsp;психиатрической клинике Дело «Акнета». Один обвиняемый сбежал, вторая лежит в психиатрической клинике
21 ноября, суббота
17:06
Неизвестные пришли в штаб «Ата Мекена». Требуют извинений от Омурбека Текебаева Неизвестные пришли в штаб «Ата Мекена». Требуют извинен...
16:29
Скончался экс-президент Бишкекского машиностроительного завода Шайкидин Тыналиев
16:03
Козье царство Оксаны Брюховецкой
15:11
Выиграй квартиру мечты! До завершения лотереи «Поймай удачу» девять дней
14:31
Сотрудники ГКНБ задержали криминального авторитета по прозвищу Чач