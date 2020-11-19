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Общество

Дело «Акнета». В Бишкеке прошел митинг против Кубана Ажимудинова

У здания Бишкекского городского суда прошел митинг сотрудников ОсОО «Акнет».

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Учредителя компании «Акнет» Кубана Ажимудинова вновь водворили в СИЗО-1 Бишкека

Больше 50 человек выступили против возвращения в компанию бывшего учредителя Кубана Ажимудинова.

По словам представителя «Акнета» Мадьяра Нурмамбетова, сегодня на митинг вышли инженеры, сотрудники монтажной бригады, обычные сотрудники.

Люди держали плакаты с требованием призвать учредителя к ответу за нарушения.

«Мы против того, чтобы Кубан Ажимудинов вновь руководил компанией, потому что при нем нам не выплачивали отчисления в Соцфонд, отпускные. Сейчас все оформляется, как положено, задержек зарплат нет. Нам нужна стабильность. Пусть руководство, в частности учредители, разбираются сами. Сейчас сотрудники не жалуются на условия работы», — сказал Мадьяр Нурмамбетов.

Участник акции протеста отметил, что сотрудники хотят работать с действующим руководством.

Отметим, что во время беспорядков в столице учредитель «Акнета» пытался захватить компанию. После того как его выпустили из СИЗО-1 Бишкека, он пришел в офис ОсОО и пытался забрать себе кабинет. Со слов представителей интернет-провайдера, Ажимудинов требовал назначить его президентом компании.

Кубана Ажимудинова подозревают в присвоении вверенного имущества, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также в незаконном обороте оружия, боеприпасов и подделке документов.

Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября 2018 года. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях. Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173737/
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