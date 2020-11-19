На трассе Бишкек — Ош висит агитационный баннер с фотографией Садыра Жапарова. Об этом 24.kg сообщили жители сельской управы Кароол Узгенского района.



Они прислали видеозапись установленного на трассе билборда с фотографией Садыра Жапарова и надписью: «Чистое общество, Кыргызстан без долгов».



«Выборы еще не начались, о начале предвыборной кампании тоже не объявляли, но уже начали пользоваться административным ресурсом. Я не понимаю, почему здесь висит агитационный баннер. Прошу соответствующие органы принять меры», — сказал один из местных жителей.