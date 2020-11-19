За несоблюдение санитарных норм водителей общественного транспорта оштрафовали в общем на 775,5 тысячи сомов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, специалисты управления городского транспорта, троллейбусного управления и автобусного парка совместно с ЦГСЭН, транспортной инспекцией при Министерстве транспорта и дорог ежедневно проверяют салоны общественного транспорта.

Обязательны наличие санитайзеров, соблюдение санитарной чистоты и дистанции в зависимости от количества сидячих мест.

На 18 ноября санпроверку прошли 5 тысяч 200 транспортных средств. С 1 июня по линии ЦГСЭН составлены 234 протокола по статье 150 «Нарушение требований технических регламентов, санитарных правил, гигиенических нормативов и иных нормативных правовых актов в области общественного здравоохранения» Кодекса о нарушениях в отношении водителей на общую сумму 239 тысяч сомов и четыре протокола по статье 293 «Нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа» в отношении руководителей частных компаний перевозчиков на общую сумму 117 тысяч сомов.

По линии управления Патрульной службы милиции и Министерства транспорта и дорог составлено 157 протоколов на сумму 419 тысяч 500 сомов.