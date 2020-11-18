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Общество
Сюжет: COVID-19

ЮНИСЕФ передал Минздраву лекарства на $100 тысяч для лечения больных COVID-19

ЮНИСЕФ передал Министерству здравоохранения лекарственные препараты на сумму $100 тысяч для лечения пациентов с COVID-19. Об этом сообщили в ведомстве.

По ее данным, лекарственные препараты предоставляются в рамках финансируемого Европейским Союзом проекта, который реализует ЮНИСЕФ для реагирования на пандемию коронавируса в стране при координации Министерством здравоохранения КР.

Препараты включают 1 тысячу упаковок ко-амоксиклава, 500 упаковок цефтриаксона и 1 тысячу упаковок гепарина. Еще 1 тысяча упаковок ко-амоксиклава поступят в страну в феврале 2021 года.

Отмечается, что медикаменты были закуплены в ответ на запрос от Министерства иностранных дел КР в качестве меры реагирования на COVID-19 и устранения нехватки основных лекарственных средств.


Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173578/
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