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Общество
Сюжет: Выборы президента - 2021

Почему Садыр Жапаров не будет президентом, рассказал автор мема «Зима не будет»

Арстанбек Абдылдаев, известный как Арстан Алай (автор мема «Зима не будет»), решил рассказать журналистам, как будут развиваться события в Кыргызстане в ближайшее время.

Он вновь назвал себя богом и заявил, что будет ставить условия правителям мира.

«Я называю себя новым богом. Потому что я буду ставить условия правителям мира», — заявил Арстан Алай на пресс-конференции.

Он также уверяет, что Сооронбай Жээнбеков со своими соратниками хотел посадить его в тюрьму. Но он, Арстан Алай, сделал так, что президент ушел в отставку.

«Я стал новым богом, управляю природой, человечеством. В 2020 году время Жээнбекова вышло, теперь я буду президентом», — заявил Арстан Алай.

Журналисты узнали, что Садыр Жапаров не будет президентом, потому что, по словам Арстана Алая, ему пришло видение. В этом же видении автор мема «Зима не будет» увидел, что бывший президент страны Алмазбек Атамбаев скоро окажется на свободе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173339/
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