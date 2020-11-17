Почему Садыр Жапаров не будет президентом, рассказал автор мема «Зима не будет»

Арстанбек Абдылдаев, известный как Арстан Алай (автор мема «Зима не будет»), решил рассказать журналистам, как будут развиваться события в Кыргызстане в ближайшее время.

Он вновь назвал себя богом и заявил, что будет ставить условия правителям мира.

«Я называю себя новым богом. Потому что я буду ставить условия правителям мира», — заявил Арстан Алай на пресс-конференции.



Он также уверяет, что Сооронбай Жээнбеков со своими соратниками хотел посадить его в тюрьму. Но он, Арстан Алай, сделал так, что президент ушел в отставку.

«Я стал новым богом, управляю природой, человечеством. В 2020 году время Жээнбекова вышло, теперь я буду президентом», — заявил Арстан Алай.



Журналисты узнали, что Садыр Жапаров не будет президентом, потому что, по словам Арстана Алая, ему пришло видение. В этом же видении автор мема «Зима не будет» увидел, что бывший президент страны Алмазбек Атамбаев скоро окажется на свободе.