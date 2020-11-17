В Кыргызстане за сутки выявили 486 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировано 143 случая, в Оше — 22, Чуйской области — 137, Ошской — 32, Таласской — 18, Нарынской — 71, Иссык-Кульской — 42, Джалал-Абадской — 49, Баткенской — 36.

С марта в республике зарегистрировали 67 тысяч 469 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.