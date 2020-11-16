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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева

Депутат призвала сторонников Атамбаева выйти к зданию Жогорку Кенеша

В Бишкеке прошел митинг сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

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Сегодня в Верховном суде в очередной раз не состоялось судебное заседание.

Депутата Ирину Карамушкину принял руководитель аппарата суда Эркинбек Мамыров. Нардепу сообщили, что двое из троих судей действительно болеют. Так как дело имеет гриф секретности, его не могут рассматривать другие судьи.

Ирина Карамушкина призвала собравшихся разойтись. Однако 30 ноября снова выйти на митинг к зданию Жогорку Кенеша.

«Эркинбек Мамыров дал слово, что 30 ноября процесс состоится. Он пообещал, что судьи сделают все возможное, чтобы не затягивать рассмотрение. Я предлагаю в следующую среду прийти к зданию парламента, потому что инициаторами этого беспредела являются экс-генпрокурор Откурбек Джамшитов, депутаты, в числе которых действующий глава надзорного органа Курманкул Зулушев. Последний был председателем депутатской комиссии по Батукаеву», — сказала она.

Напомним, что Первомайский районный суд столицы приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам лишения свободы, бывшего генпрокурора Индиру Джолдубаеву — к выплате штрафа в 5 миллионов сомов. Экс-советника главы ГСИН Калыбека Качкыналиева — к двум годам лишения свободы. В связи с тем, что срок содержания под стражей истек, его отпустили из-под стражи в зале суда. Академика Абдухалима Раимжанова признали виновным, но в связи с истечением срока давности ему не назначили наказание.

Бишкекский горсуд оставил приговор в силе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173214/
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