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Общество

В Бишкеке на Старой площади митингуют члены профсоюзов

Фото 24.kg. Возле Дома правительства проходит митинг членов Федерации профсоюзов

В Бишкеке у Дома правительства проходит митинг членов Федерации профсоюзов.

По словам председателя профсоюза строителей Эльдияра Карачалова, митингующие выступают против поправок в Закон «О профессиональных союзах». Сейчас закон находится на рассмотрении в Жогорку Кенеше.

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«Этот законопроект антиконституционный. Фактически он посягает на развал профсоюзов и свободу объединений. В частности, законопроектом запрещается быть членом совета Федерации профсоюзов людям моложе 35 и старше 65 лет. Я являюсь членом профсоюза строителей, и мне 32 года. Получается, что по этому закону мне запрещено быть членом профсоюза», — сказал Эльдияр Карачалов.

Он добавил, что на членов профсоюзов возбуждены уголовные дела якобы по факту рейдерского захвата.

Участники акции протеста намерены передать письмо в аппарат правительства с просьбой принять членов профсоюзов. В случае, если митингующих не примут, они выйдут на другую акцию протеста с еще большим числом людей. Сейчас около Дома правительства около 100 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172698/
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