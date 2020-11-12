В Бишкеке на Старой площади митингуют члены профсоюзов

В Бишкеке у Дома правительства проходит митинг членов Федерации профсоюзов.

По словам председателя профсоюза строителей Эльдияра Карачалова, митингующие выступают против поправок в Закон «О профессиональных союзах». Сейчас закон находится на рассмотрении в Жогорку Кенеше.

«Этот законопроект антиконституционный. Фактически он посягает на развал профсоюзов и свободу объединений. В частности, законопроектом запрещается быть членом совета Федерации профсоюзов людям моложе 35 и старше 65 лет. Я являюсь членом профсоюза строителей, и мне 32 года. Получается, что по этому закону мне запрещено быть членом профсоюза», — сказал Эльдияр Карачалов.

Он добавил, что на членов профсоюзов возбуждены уголовные дела якобы по факту рейдерского захвата.

Участники акции протеста намерены передать письмо в аппарат правительства с просьбой принять членов профсоюзов. В случае, если митингующих не примут, они выйдут на другую акцию протеста с еще большим числом людей. Сейчас около Дома правительства около 100 человек.