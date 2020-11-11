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Общество
Сюжет: Выборы президента - 2021

Не доводить до конфликта, как в Карабахе. Мадумаров о приграничных вопросах

Кандидат в президенты Адахан Мадумаров выступил на пресс-конференции в Москве и ответил на вопросы журналистов.

Его спросили о вопросах демаркации и делимитации кыргызско-таджикской границы.

«Страны в любом случае должны договориться. Вопросы границы можно решать путем договора и обмена. Там на одной улице расположены дома граждан Кыргызстана и Таджикистана, поэтому предлагается вариант обмена участками, иначе никак. Не дай бог довести до конфликта, как между Арменией и Азербайджаном. Не бывает нерешаемых проблем», — сказал Адахан Мадумаров.

В случае избрания президентом Адахан Мадумаров намерен инициировать норму о двойном гражданстве Кыргызстана с Россией. «От этого мы только выиграем. Это будет реальный шаг к интеграции», — добавил политик.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172628/
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