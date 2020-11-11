20:39
USD 83.82
EUR 99.23
RUB 1.09
Общество

Санитарно-экологическая инспекция оштрафовала бишкекчан, сжигающих листья

Санитарно-экологическая инспекция мэрии Бишкека оштрафовала двух бишкекчан, сжигающих листья. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, были составлены протоколы по части 1 статьи 71 Кодекса о нарушениях. Штраф для физических лиц составляет 5 тысяч 500 сомов.

«Мы постоянно предупреждаем горожан, что дым от резины, отходов и листьев — это источник угарного газа, который сильно вредит здоровью человека, а их сжигание сильно загрязняет воздух в столице и уничтожает городское биологическое разнообразие», — добавили в мэрии.

Кроме того, за антисанитарию на прилегающей территории оштрафованы владельцы магазина на улице Бейшеналиевой, 44, фастфуда Daamduu на проспекте Чингиза Айтматова, компании «Эляй» на улице Куренкеева, 89, супермаркета Globus, компании «Лима» на улице Осмонкула, 340, медсервиса «Кей Джи» в микрорайоне № 7, дом 28, компании «Азия Моторс» на улице Анкара, 5, компании «Шатинвест» на улице Боконбаева, 63, кафе «Бир Туугандар» в микрорайоне «Тунгуч» и бишкекчанин Б.С., проживающий на улице Пушкина, 182.

«Им всем пришлось выписать штраф по статье 70 Кодекса о нарушениях, она влечет за собой штраф второй категории: для физических лиц — 3 тысячи сомов, для юридических — 13 тысяч», — отметили в муниципалитете.

О нарушителях правил благоустройства можно сообщать в санитарно-экологический патруль мэрии: 0705564756.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172603/
просмотров: 274
Версия для печати
Материалы по теме
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К вечеру уровень поднялся во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В большинстве районов уровень не превышен
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В большинстве районов уровень не превышен
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В большинстве районов уровень не превышен
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В большинстве районов уровень не превышен
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Из-за дождя стало чисто
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Во многих районах уровень не превышен
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повысился во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Во многих районах уровень не превышен
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица на третьем месте в мировом рейтинге
Популярные новости
Открывать&nbsp;ли школы завтра в&nbsp;Кыргызстане? Итоги голосования Открывать ли школы завтра в Кыргызстане? Итоги голосования
Сторонники Алмазбека Атамбаева и&nbsp;других политзаключенных объявили голодовку Сторонники Алмазбека Атамбаева и других политзаключенных объявили голодовку
День 7&nbsp;ноября. Что сегодня отмечают кыргызстанцы День 7 ноября. Что сегодня отмечают кыргызстанцы
Чтобы помнили. Кто стоял у&nbsp;истоков кыргызской государственности Чтобы помнили. Кто стоял у истоков кыргызской государственности
Бизнес
Добро пожаловать в&nbsp;новые сберкассы &laquo;Керемет Банка&raquo; в&nbsp;Нарыне и&nbsp;Оше Добро пожаловать в новые сберкассы «Керемет Банка» в Нарыне и Оше
O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в&nbsp;категории &laquo;развлечения&raquo; O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в категории «развлечения»
Официальное заявление ЗАО &laquo;Чаарат Заав&raquo; о&nbsp;возбуждении дела по&nbsp;коррупции Официальное заявление ЗАО «Чаарат Заав» о возбуждении дела по коррупции
Все о&nbsp;школьном питании теперь можно узнать на&nbsp;новом портале tamakash.edu.gov.kg Все о школьном питании теперь можно узнать на новом портале tamakash.edu.gov.kg
11 ноября, среда
20:20
Дочь и внук Назарбаева стали владельцами дома Шерлока Холмса в Лондоне Дочь и внук Назарбаева стали владельцами дома Шерлока Х...
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К вечеру уровень поднялся во всех районах
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»
19:47
В милиции не знают, как сын главы Госантимонополии оказался на свободе
19:44
Санитарно-экологическая инспекция оштрафовала бишкекчан, сжигающих листья