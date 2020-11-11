Санитарно-экологическая инспекция оштрафовала бишкекчан, сжигающих листья

Санитарно-экологическая инспекция мэрии Бишкека оштрафовала двух бишкекчан, сжигающих листья. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, были составлены протоколы по части 1 статьи 71 Кодекса о нарушениях. Штраф для физических лиц составляет 5 тысяч 500 сомов.

«Мы постоянно предупреждаем горожан, что дым от резины, отходов и листьев — это источник угарного газа, который сильно вредит здоровью человека, а их сжигание сильно загрязняет воздух в столице и уничтожает городское биологическое разнообразие», — добавили в мэрии.

Кроме того, за антисанитарию на прилегающей территории оштрафованы владельцы магазина на улице Бейшеналиевой, 44, фастфуда Daamduu на проспекте Чингиза Айтматова, компании «Эляй» на улице Куренкеева, 89, супермаркета Globus, компании «Лима» на улице Осмонкула, 340, медсервиса «Кей Джи» в микрорайоне № 7, дом 28, компании «Азия Моторс» на улице Анкара, 5, компании «Шатинвест» на улице Боконбаева, 63, кафе «Бир Туугандар» в микрорайоне «Тунгуч» и бишкекчанин Б.С., проживающий на улице Пушкина, 182.

«Им всем пришлось выписать штраф по статье 70 Кодекса о нарушениях, она влечет за собой штраф второй категории: для физических лиц — 3 тысячи сомов, для юридических — 13 тысяч», — отметили в муниципалитете.

О нарушителях правил благоустройства можно сообщать в санитарно-экологический патруль мэрии: 0705564756.