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Общество

На Иссык-Куле на пожар выехала неисправная машина. Осудили начальника отдела МЧС

Каракольский городской суд признал виновным бывшего начальника отдела чрезвычайных ситуаций МЧС А.К. в халатности. Об этом 24.kg сообщили в Военной прокуратуре Балыкчинского гарнизона.

Уточняется, что А.К. был приговорен к выплате штрафа в размере 220 тысяч сомов.

«А.К. поставил на боевое дежурство автомашину, пожарный насос которой не проходил техническое обслуживание восемь лет. В жилом доме произошел пожар. На место выехала указанная автомашина. При развертывании пожарного рукава и подаче воды выяснилось, что пожарный насос вышел из строя, отсутствовало давление, обеспечивающее напор воды для тушения пожара. На место была вызвана вторая пожарная автомашина. К тому времени огонь распространился по всему дому. Из-за увеличения площади огня на место пришлось вызвать еще один расчет. Хозяину дома причинен материальный ущерб на сумму 5 миллионов 237 тысяч 675 сомов», — сообщили редакции.

В суде обвиняемый не признал свою вину и рассказал, что, когда он подъехал на место пожара, там уже были два пожарных расчета. Когда он спросил, что происходит, ему ответили, что по неизвестным причинам первая машина не смогла подать воду, а вторая не справляется и они вызвали третью машину. Когда он взглянул на пожар, огонь поднялся по лестнице и горел уже потолок второго этажа, и через два с половиной часа после возгорания они локализовали огонь.

Обвиняемый заявил, что написал рапорт по поводу произошедшего. Во время разбора насоса выявили неполадку — сломались лопасти. Все эти машины и их детали устаревшие, в три раза превысившие срок эксплуатации.

Материальный ущерб в пользу потерпевшего суд постановил взыскать с МЧС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172335/
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