COVID-19. В мире заразились 48,6 миллиона, умерли более 1,2 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 590 тысяч 797. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 48 миллионов 625 тысяч 84 человека. Больше всего зараженных в США (9 миллионов 606 тысяч 645), Индии (8 миллионов 364 тысячи 86), Бразилии (5 миллионов 590 тысяч 25), России (1 миллион 699 тысяч 695), Франции (1 миллион 648 тысяч 989), Испании (1 миллион 306 тысяч 316), Аргентине (1 миллион 217 тысяч 28), Великобритании (1 миллион 126 тысяч 469), Колумбии (1 миллион 117 тысяч 977) и Мексике (949 тысячи 197).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 190 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 32,1 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 279 тысяч 748.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 232 тысяч 516. За сутки показатель вырос на 8 тысяч 101 человека. В том числе в США скончались 234 тысячи 911 человек, Бразилии — 161 тысяча 106, Индии — 124 тысячи 315, Мексике — 93 тысячи 722 и Великобритании — 48 тысяч 210.

В Кыргызстане зарегистрировали 61 тысячу 748 случаев заражения коронавирусом, в Казахстане — 114 тысяч 826, Узбекистане — 68 тысяч 9, Таджикистане — 11 тысяч 219.