Вопросы семейного насилия обсудили в мэрии Бишкека

Вице-мэр столицы по социальной политике Айжан Чыныбаева встретилась с представителями общественных движений по защите прав женщин от насилия. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

В муниципалитете отметили, что пандемия COVID-19, режим самоизоляции повлекли за собой множество негативных последствий, женщины, дети подвергаются повышенному риску насилия и плохого обращения.

Вице-мэр предложила вместе со столичными правозащитниками создать единую базу данных женщин и детей, которые нуждаются в психологической, юридической и материальной поддержке, для последующего формирования алгоритма действий. Также был рассмотрен вопрос создания единой горячей линии для пострадавших от бытового насилия.