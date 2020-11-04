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Общество

Вопросы семейного насилия обсудили в мэрии Бишкека

Вице-мэр столицы по социальной политике Айжан Чыныбаева встретилась с представителями общественных движений по защите прав женщин от насилия. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

В муниципалитете отметили, что пандемия COVID-19, режим самоизоляции повлекли за собой множество негативных последствий, женщины, дети подвергаются повышенному риску насилия и плохого обращения.

Вице-мэр предложила вместе со столичными правозащитниками создать единую базу данных женщин и детей, которые нуждаются в психологической, юридической и материальной поддержке, для последующего формирования алгоритма действий. Также был рассмотрен вопрос создания единой горячей линии для пострадавших от бытового насилия.

Горячие линии по делам детей столичных акимиатов:

— Первомайский район: 0312661537;

— Октябрьский район: 0312510375;

— Свердловский район: 0312530576;

— Ленинский район: 0312883899.

О фактах насилия над детьми также можно сообщать на телефон доверия для детей 111.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171952/
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