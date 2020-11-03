Кошмарить производителей фасоли больше не будут, обещает Финпол

Финансовая полиция решила помочь фермерам, занимающимся выращиванием фасоли в Таласской области. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

«Председателем финансовой полиции Сыймыком Жапыкеевым на одном из собраний были поставлены задачи по ликвидации посредников и перекупщиков, скупающих у фермеров фасоль по искусственно заниженной цене и перепродающих ее под видом производителей. Была создана комиссия, в состав которой вошли не только сотрудники ГСБЭП, но и представители областной и районной власти, а также налоговики», — сообщили в ведомстве.

По информации Финпола, в результате рейда им удалось выявить целый ряд нарушений со стороны перекупщиков.

«Они не только покупали у фермеров фасоль по максимально заниженным ценам, а продавали по максимально завышенным, но и укрывались от уплаты налогов. По всем выявленным фактам ведется досудебное производство», — рассказали в Финполе.

В ГСБЭП заверяют, что подобные рейды будут проводиться ими на постоянной основе.