Гражданские активисты предлагают развивать в Кыргызстане электронную демократию. Об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции в 24.kg.

По словам Динары Аляевой, онлайн-петиции — вещь не новая, но нет механизмов для рассмотрения и удовлетворения таких форм гражданского протеста.

«В июле этого года в Кыргызстане появилась петиция кыргызстанцев об объявлении импичмента президенту Сооронбаю Жээнбекову. Она была опубликована на change.org, но сайт был заблокирован в течение недели. Появление таких петиций отвечает потребностям общества и демонстрирует, что граждане нуждаются в таких площадках», — отметила Динара Аляева.

Она добавила, что градус политических проблем в стране очень высокий и было бы хорошо, если бы появилась возможность развивать электронную демократию. По мнению инициаторов, власти должны научиться реагировать на онлайн-петиции и решать оперативно вопросы, отраженные в них.

Другой участник пресс-конференции Расул Тулеев привел в пример Украину, где существует платформа для направления электронных петиций и эти инициативы рассматриваются в обязательном порядке. Онлайн-обращения существуют и в других государствах, в частности в Шотландии.

Динара Аляева также отметила, что нужен закон, чтобы обязать парламент рассматривать электронные петиции.