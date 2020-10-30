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Общество

Гражданские активисты предлагают развивать в Кыргызстане электронную демократию

Фото 24.kg. Гражданские активисты

Гражданские активисты предлагают развивать в Кыргызстане электронную демократию. Об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции в 24.kg.

По словам Динары Аляевой, онлайн-петиции — вещь не новая, но нет механизмов для рассмотрения и удовлетворения таких форм гражданского протеста.

«В июле этого года в Кыргызстане появилась петиция кыргызстанцев об объявлении импичмента президенту Сооронбаю Жээнбекову. Она была опубликована на change.org, но сайт был заблокирован в течение недели. Появление таких петиций отвечает потребностям общества и демонстрирует, что граждане нуждаются в таких площадках», — отметила Динара Аляева.

Она добавила, что градус политических проблем в стране очень высокий и было бы хорошо, если бы появилась возможность развивать электронную демократию. По мнению инициаторов, власти должны научиться реагировать на онлайн-петиции и решать оперативно вопросы, отраженные в них.

Другой участник пресс-конференции Расул Тулеев привел в пример Украину, где существует платформа для направления электронных петиций и эти инициативы рассматриваются в обязательном порядке. Онлайн-обращения существуют и в других государствах, в частности в Шотландии. 

Динара Аляева также отметила, что нужен закон, чтобы обязать парламент рассматривать электронные петиции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171374/
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