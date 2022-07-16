Штраф за оскорбление учителей. Создана петиция против его введения

Молодежное бюро по правам человека начало сбор подписей против введения штрафов за оскорбление учителей. Петиция размещена на сайте change.org.

В организации напомнили, что несколько депутатов в феврале 2022 года инициировали изменения в Кодекс о правонарушениях, согласно которым за оскорбление учителей на родителей ученика налагается штраф, а при рецидиве может быть назначено наказание вплоть до административного ареста. В июне Жогорку Кенеш одобрил законопроект в первом чтении.

«При этом дети в нашей стране остаются одним из самых уязвимых слоев общества, они ежедневно подвергаются насилию и давлению. Но вместо усиления защиты детей государство предлагает создать дополнительный способ давления на них», — отмечают авторы петиции.

По их мнению, законопроект противоречит Конституции, где указано, что «дети — важнейшая ценность Кыргызской Республики», что в республике «действует принцип обеспечения наилучших интересов ребенка». Помимо этого, данный документ нарушает принятые КР международные обязательства.