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Общество

Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписано распоряжение об освобождении Дуйшена Ирсалиева от должности генерального директора СЭЗ «Бишкек». Подробнее

Пресс-служба президента: Подписаны указы:

— Улукбек Кочкоров освобожден от должности министра труда и социального развития; Подробнее
— Аида Исмаилова освобождена от должности вице-премьер-министра КР; Подробнее
— Эльвира Сурабалдиева назначена вице-премьер-министром КР;
— Алмаз Мамбетов назначен управляющим делами президента и правительства. Подробнее

Рубрика «Официально» по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171090/
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