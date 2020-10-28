Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписано распоряжение об освобождении Дуйшена Ирсалиева от должности генерального директора СЭЗ «Бишкек». Подробнее
Пресс-служба президента: Подписаны указы:
— Улукбек Кочкоров освобожден от должности министра труда и социального развития; Подробнее
— Аида Исмаилова освобождена от должности вице-премьер-министра КР; Подробнее
— Эльвира Сурабалдиева назначена вице-премьер-министром КР;
— Алмаз Мамбетов назначен управляющим делами президента и правительства. Подробнее
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