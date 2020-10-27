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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Омбудсмен навестит Алмазбека Атамбаева в СИЗО-1 Бишкека

Бывший президент Алмазбек Атамбаев содержится в камере, расположенной на первом этаже СИЗО-1 Бишкека. Об этом 24.kg сообщил омбудсмен Токон Мамытов.

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Сегодня главный правозащитник страны планирует навестить Алмазбека Атамбаева в следственном изоляторе.

«Алмазбек Атамбаев содержится не в подвале, а на первом этаже СИЗО-1. Вместе с бывшим главой государства в камере находится еще один фигурант уголовного дела о кой-ташских событиях. Сегодня я лично ознакомлюсь с условиями содержания и состоянием здоровья Алмазбека Атамбаева», — сказал Токон Мамытов.

Напомним, что Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам лишения свободы. Он содержался в СИЗО ГКНБ. Во время беспорядков в ночь с 5 на 6 октября его освободили. 9 октября он вышел на митинг на площадь Ала-Тоо, а на следующий день его вновь задержали.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170926/
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