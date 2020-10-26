Скончался известный ученый академик Дюшен Маматканов

26 октября ушел из жизни академик Национальной академии наук Кыргызской Республики Дюшен Маматканов.

Он имел ученую степень доктора технических наук, был заслуженным деятелем науки КР, отличником энергетики и электрификации СССР, членом Национальной комиссии по водной стратегии при президенте.

Дюшен Маматканов родом из Джети-Огузского района Иссык-Кульской области.

Трудовую деятельность начал в родном колхозе после войны и продолжил учителем математики и физики средней школы № 5 города Фрунзе в 1956 году.

Был младшим научным сотрудником лаборатории гидроэнергетики Института энергетики и водного хозяйства АН Киргизской ССР.

Учился в аспирантуре Сибирского энергетического института СО АН СССР, где досрочно окончил аспирантуру с защитой кандидатской диссертации.

Работал руководителем созданной им группы в лаборатории комплексных водно-энергетических проблем.

В 1992 году стал директором организованного им Института водных проблем и гидроэнергетики НАН КР. На этой должности проработал до 2018-го. С июня 2018 года Дюшен Маматканов — научный руководитель этого же института.

По результатам исследований им опубликовано более 200 работ, в том числе 12 монографий. Под его руководством защищены 8 докторских и более 10 кандидатских диссертаций.

Ему было 86 лет.