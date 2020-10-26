Беспорядки в Бишкеке. Черепно-мозговые травмы за верную службу Отечеству

В Бишкеке в ночь с 5 на 6 октября после митинга против итогов выборов депутатов Жогорку Кенеша произошли беспорядки. Участники акции протеста захватили «Белый дом», а затем подожгли несколько кабинетов. Правоохранители, пытаясь разогнать протестантов, применили светошумовые гранаты и стреляли резиновыми пулями.

В эту ночь пострадали 1 тысяча 221 человек. 19-летний Алтынбек уулу Умутбек погиб.

Как силовиков били

Помпового оружия и светошумовых гранат не хватило, чтобы погасить митинг и предотвратить беспорядки на площади. В ту ночь пострадали 626 милиционеров и военнослужащих Внутренних войск, один военнослужащий Нацгвардии.

Обозленные демонстранты ловили милиционеров и избивали буквально до потери сознания. В силовиков кидали камни, коктейли Молотова, били палками.

В эпицентре оказался и командующий Внутренними войсками Исламбек Кенжекулов. Он получил травму головы, когда в него кидали камни.

«Я сейчас в больнице, много говорить не могу. Я получил травму головы в ночь на 6 октября. Наряду с другими сослуживцами я выполнял поставленные задачи», — рассказал пострадавший.

В меня кидали камни, а затем побили около кинотеатра «Россия». Исламбек Кенжекулов

Его сослуживцы сказали, что командующего избили до потери сознания и выбросили возле мусорных баков.

Тому ли Отечеству служу

Прапорщик Марат Сатимбаев (имя изменено) служит во Внутренних войсках с 2005 года. Он сам выбрал себе профессию и ни о чем не жалеет.

В ночь с 5 на 6 октября Марат Сатимбаев стал одним из тех, кто пострадал от разъяренной толпы и получил ранение в голову. Родные военнослужащего еще не знают, что случилось с парнем, он не рассказал им о произошедшем.

«Меня избили на пересечении проспекта Чуй и улицы Тоголока Молдо. Это было 6 октября примерно в 5.30. Камни попали в ногу и голову», — рассказал он.

Я даже не могу представить, сколько было тех, кто меня бил. Марат Сатимбаев

В ту ночь военнослужащие и милиционеры были экипированы щитами и касками. Все это после беспорядков отобрали митингующие.

Сначала протестанты бросали в Марата Сатимбаева и его сослуживцев камни, а потом стали бить тех, кто пытался сохранить порядок в стране. Несмотря на серьезные травмы и перенесенный стресс, он не собирается увольняться.

Я сам пришел в армию и до конца буду стоять за Родину. Марат Сатимбаев

Права и обязанности солдат

Председатель Комитета солдатских матерей Уулкан Байгубатова рассказала, что к охране общественного порядка 5 и 6 октября были привлечены солдаты срочной службы Внутренних войск. По ее словам, в ту ночь пострадали около 30 совсем еще юных ребят.

«Между военнослужащими и митингующими произошли стычки. Пострадал не только офицерский состав, но и солдаты. Они все выполняли свой долг, потому что давали присягу государству», — говорит председатель комитета.

Солдат срочной службы не должны привлекать к разгону митингующих. Они не составляли контракт о защите Отечества на войне или в других действиях. Уулкан Байгубатова

Во время беспорядков она звонила всем руководителям военных структур с просьбой не выводить солдат на разгон митинга, но во Внутренних войсках, увы, не прислушались к ее мнению.

«Солдаты исполняют только свой конституционный долг, но выполнять другие задачи должны контрактники и офицеры — они получают за это зарплату. Кто будет отвечать, если с ними что-то случится?» — спрашивает Уулкан Байгубатова.

Родители солдат задаются вопросом: насколько законно их детей привлекали к разгону митингующих?

Сейчас в больницах Бишкека остается 85 сотрудников милиции и Внутренних войск. У большинства из них черепно-мозговые травмы.

С момента произошедших в городе беспорядков в МВД сменилось два министра внутренних дел. Оба навещали раненых сотрудников, но никто из них так и не сказал, что здоровье милиционеров и военных поправят за счет бюджета.

Правительство только изучает вопрос компенсации пострадавшим. Когда кабмин перейдет от слов к действиям, непонятно.