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Общество

ГРС назвала количество пар, зарегистрировавших свой брак в «красивые» даты

За 53 года в столичном Дворце бракосочетания было зарегистрировано — 1 миллион 832 тысячи 379 супружеских пар. Об этом сообщила пресс-служба ГРС при ПКР.

По ее данным, красивые даты пользуются большим спросом у молодоженов. Подобный ажиотаж на «счастливые» даты наблюдается каждый год. Ниже приведено количество пар, узаконивших свои отношения в «магические» даты.

  • 10.10.2020 — 92 пары
  • 20.10.2020 — 222 пары
  • 19.10.2019 — 62 пары

В столичном Дворце бракосочетания 10 октября 2020 года узаконили свои отношения 75 супружеских пар, а 20 октября 2020 года (20.10.2020) — 41 пара.

Отмечается, что Дворец бракосочетания города Фрунзе, расположенный по адресу Тоголока Молдо — Фрунзе, открыл свои двери 5 января 1967 года. В тот день было зарегистрировано 10 супружеских пар.

В 1987-м был введен в эксплуатацию новый Дворец бракосочетания. В нем поженились 182 тысячи супружеских пар.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170311/
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