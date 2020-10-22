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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

COVID-19. В мире заразились 41,1 миллиона, умерли — более 1,1 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 442 тысячи 722. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 41 миллион 171 тысяча 93 человека. Больше всего зараженных в США (8 миллионов 335 тысяч 799), Индии (7 миллионов 651 тысяча 107), Бразилии (5 миллионов 298 тысяч 772), России (1 миллион 438 тысяч 219), Аргентине (1 миллион 37 тысяч 325), Испании (1 миллион 5 тысяч 295), Франции (1 миллион 369), Колумбии (981,7 тысячи), Перу (874 тысячи 118) и Мексике (867 тысяч 559).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 28 миллионов человек. За сутки показатель вырос на 411 тысяч 835 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 130 тысяч 597. За сутки показатель вырос на 6 тысяч 630 человек. В том числе в США скончались 222 тысячи 167 человек, Бразилии — 155 тысяч 403, Индии — 115 тысяч 914, Мексике — 87 тысяч 415 и Великобритании — 44 тысячи 248.

В Кыргызстане зарегистрировали 54 тысячи 6 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 109 тысяч 907, Узбекистане — 64 тысячи 10, Таджикистане — 10 тысяч 613.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170295/
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