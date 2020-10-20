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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

COVID-19. В мире заразились 40,3 миллиона, умерли — более 1,1 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 450 тысяч 48. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 40 миллионов 348 тысяч 737 человек. Больше всего зараженных в США (8 миллионов 212 тысяч 981), Индии (7 миллионов 550 тысяч 273), Бразилии (5 миллионов 250 тысяч 727), России (1 миллион 406 тысяч 667), Аргентине (1 миллион 2 тысячи 662), Испании (974 тысячи 449), Колумбии (965 тысяч 883), Франции (952,6 тысячи), Перу (868 тысяч 675) и Мексике (854 тысячи 926).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 27,4 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 207 тысяч 519 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 117 тысяч 577. За сутки показатель вырос на 4 тысячи 989 человек. В том числе в США скончались 220 тысяч 119 человек, Бразилии — 154 тысячи 176, Индии — 114 тысяч 610, Мексике — 86 тысяч 338 и Великобритании — 43 тысячи 816.

В Кыргызстане зарегистрировали 52 тысячи 910 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 109 тысяч 623, Узбекистане — 63 тысячи 523, Таджикистане — 10 тысяч 533.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169976/
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