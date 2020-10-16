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Общество

Граждане КР имеют право указывать национальность в ID-карте

Восстановлено право каждого на открытое указание своей этнической принадлежности в ID-карте. Об этом сообщает Конституционная палата.

По данным ведомства, противоречащим Основному закону признано положение, в котором указано, что информация об этнической принадлежности должна быть включена лишь в электронный чип и не отражается открыто в текстовом виде.

«В соответствии со статьей 38 Конституции каждый имеет право свободно определять и указывать свою этническую принадлежность. Под таким дозволением Конституция усматривает необходимость предоставления каждому как форму самовыражения личности право придавать гласности, свободно выражать и распространять информацию о своей национальности в любых общедоступных источниках, в том числе официальных документах, касающихся конкретного человека», — говорится в решении Конституционной палаты.

Уточняется, что установлен перечень сведений, подлежащих включению в ID-карту. Они подразделены на две категории: в текстовом виде и на электронном чипе.

Сведения, касающиеся этнической принадлежности по желанию заявителя содержатся в электронном чипе.

Однако в то же время исключение возможности указывать в текстовом виде на ID-карте сведений о национальности, если этого желает сам заявитель, означает прямое нарушение права на гласность.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169549/
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