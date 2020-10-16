В Кыргызстане за сутки в ДТП погибли 5 человек, 39 получили увечья

За минувшие сутки в Кыргызстане произошло 22 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 5 человек, еще 39 граждан получили различные травмы и увечья. Об этом сегодня 24.kg сообщили в пресс-службе ГУОБДД МВД.

«Настоятельно просим водителей транспортных средств и пешеходов быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах и соблюдать Правила дорожного движения», — отметили в ведомстве.

В ГУОБДД также призывают водителей к соблюдению в Бишкеке требований режима ЧП и комендантского часа. Напомним, на территории столицы продолжает действовать введеное ранее чрезвычайное положение, с 22.00 до 5.00 — комендантский час.