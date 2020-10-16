11:30
USD 80.70
EUR 94.46
RUB 1.04
Общество
Сюжет: Безопасный город

В Кыргызстане за сутки в ДТП погибли 5 человек, 39 получили увечья

За минувшие сутки в Кыргызстане произошло 22 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 5 человек, еще 39 граждан получили различные травмы и увечья. Об этом сегодня 24.kg сообщили в пресс-службе ГУОБДД МВД.

«Настоятельно просим водителей транспортных средств и пешеходов быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах и соблюдать Правила дорожного движения», — отметили в ведомстве.

В ГУОБДД также призывают водителей к соблюдению в Бишкеке требований режима ЧП и комендантского часа. Напомним, на территории столицы продолжает действовать введеное ранее чрезвычайное положение, с 22.00 до 5.00 — комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169511/
просмотров: 422
Версия для печати
Материалы по теме
На трассе Бишкек — Нарын — Торугарт в ДТП погиб 12-летний мальчик
Почему не стоит продавать и покупать авто по доверенности: рекомендации Минюста
Столкновение машин под мостом в Бишкеке. В ГУОБДД уточнили информацию
В ГУОБДД придумали, как заставить водителей оплачивать штрафы
В ДТП в Токтогуле погибли три человека
В Сузаке мужчина заживо сгорел в машине в результате ДТП
В Московском районе грузовик насмерть сбил женщину
В селе Чуй в результате ДТП пострадала 20-летняя девушка
В Бишкеке ночью перевернулась машина скорой помощи
Жуткая авария в Ленинском. Столкнулись Mercedes-Benz и Volkswagen Passat
Популярные новости
Митинг в&nbsp;Бишкеке. На&nbsp;Старой площади начались провокации Митинг в Бишкеке. На Старой площади начались провокации
В&nbsp;Бишкеке начался митинг в&nbsp;поддержку президента Сооронбая Жээнбекова В Бишкеке начался митинг в поддержку президента Сооронбая Жээнбекова
Судья под давлением изменил меру пресечения Алмазбеку Атамбаеву Судья под давлением изменил меру пресечения Алмазбеку Атамбаеву
О&nbsp;новых кадрах Садыра Жапарова: фигуранты уголовных дел и&nbsp;сомнительные биографии О новых кадрах Садыра Жапарова: фигуранты уголовных дел и сомнительные биографии
Бизнес
Инициатива ЕС-ACTED в&nbsp;сфере туризма способствует процветанию Центральной Азии Инициатива ЕС-ACTED в сфере туризма способствует процветанию Центральной Азии
Открытие отделения &laquo;Халык Банка&raquo; в&nbsp;Таласе Открытие отделения «Халык Банка» в Таласе
Переводите на&nbsp;карты VISA других банков в&nbsp;мобильном банкинге &laquo;Бакай Банка&raquo; Переводите на карты VISA других банков в мобильном банкинге «Бакай Банка»
Больше шансов выиграть крутые призы! MegaCom продлевает лотерею &laquo;Поймай удачу&raquo; Больше шансов выиграть крутые призы! MegaCom продлевает лотерею «Поймай удачу»
16 октября, пятница
11:25
Граждане КР имеют право указывать национальность в ID-карте Граждане КР имеют право указывать национальность в ID-к...
11:23
Депутаты требуют от Садыра Жапарова отправить по домам своих сторонников
11:19
Садыр Жапаров считает, что власть поменялась мирным и законным путем
11:18
Доведение школьника до самоубийства. Суд признал вину охранников гипермаркета
11:15
Сооронбай Жээнбеков перед уходом присвоил коменданту Бишкека звание генерала