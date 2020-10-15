Во время беспорядков в «Белом доме» сгорел сервер с базой законопроектов

Во время беспорядков в «Белом доме» сломали сервер, где хранилась вся база законопроектов. Об этом сообщил депутат Дастан Бекешев.

«Какую-то часть сайта Жогорку Кенеша удалось восстановить. Все же делали бэкап. Но удалилась база законопроектов», — рассказал он.

В пресс-службе Жогорку Кенеша информацию частично подтвердили.

«Сервер, на котором хранилась вся база законопроектов, сейчас находится на стадии восстановления. Наши IT-специалисты и эксперты работают над этим», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе парламента.