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Общество

Во время беспорядков в «Белом доме» сгорел сервер с базой законопроектов

Во время беспорядков в «Белом доме» сломали сервер, где хранилась вся база законопроектов. Об этом сообщил депутат Дастан Бекешев.

«Какую-то часть сайта Жогорку Кенеша удалось восстановить. Все же делали бэкап. Но удалилась база законопроектов», — рассказал он.

В пресс-службе Жогорку Кенеша информацию частично подтвердили.

«Сервер, на котором хранилась вся база законопроектов, сейчас находится на стадии восстановления. Наши IT-специалисты и эксперты работают над этим», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе парламента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169436/
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