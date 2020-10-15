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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Беспорядки в Бишкеке. 621 милиционер продолжает лечение

После беспорядков в Бишкеке лечение проходит 621 сотрудник Министерства внутренних дел. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, из них 176 работников милиции лежат в больницах. Остальные получают амбулаторное лечение.

Напомним, что 5 октября на акцию протеста вышли представители 11 партий: «Ата Мекен», «Бир Бол», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Республика», «Мекенчил», «Мекен Ынтымагы», «Социал-демократы Кыргызстана», «Реформа», «Ордо» и «Ыйман Нуру». Они были недовольны итогами парламентских выборов.

Ближе к ночи мирный митинг перерос в столкновения между протестующими и сотрудниками силовых структур. 

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169420/
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