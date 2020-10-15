Завтра в Бишкеке откроется персональная выставка живописи художницы Нинель Феденко. Об этом сообщили в галерее «Дубовый парк».

Фото галереи «Дубовый парк». В Бишкеке откроется персональная выставка живописи

Уточняется, что дебютная выставка стартует 16 октября в 15.00 на улице Пушкина, 78а.

«Впервые художница взяла в руки кисть семь лет назад, на тот момент ей был 71 год. За это время было написано множество сюжетов: пейзажи, натюрморты, копии известных полотен. На выставке будет представлено более 40 работ, наиболее значимых по версии самого автора. Выставка продлится до 26 октября. Телефоны для справок: 0312662343, 0707189497», — рассказали в галерее.